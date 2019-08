Geldtransporter-Überfall: Zwei Verdächtige gefasst

In Wels in Oberösterreich ist Montagfrüh ein Geldtransporter der Post überfallen worden. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums im Welser Stadtteil Neustadt, als es zum Überfall, an dem drei Männer beteiligt waren, kam. Ein Großaufgebot der Polizei steht derzeit bei Fahndungsmaßnahmen im Einsatz. Zunächst konnte nur ein mutmaßlicher Täter, ein 28-jähriger Tschetschene, festgenommen werden. Zu Mittag klickten dann für einen zweiten Verdächtigen die Handschellen.