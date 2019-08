Verbrecher seilten sich ab: EU-Haftbefehl

Am 28. Juni geflohen

Von den am 28. Juni aus der Justizanstalt Garsten geflohenen Männern fehlt derzeit jede Spur. Wie bereits berichtet, waren die beiden Tschetschenen durch ein nur 20 mal 30 Zentimeter kleines Loch in der Decke ihrer Zelle auf den Gefängnisdachboden gelangt und von dort mit Hilfe einer Wäscheleine über die Dachluke ins Freie gekommen.