Im „Wollkleid“ der Schafe weniger schwitzen

„Krone“: Aber Sport spielt in Ihrem Leben doch eine Rolle?

Rieger: Ja, ich fuhr lange leistungsmäßig Radrennen. Ich trug die übliche Kleidung aus Kunstfaser und machte so meine Erfahrungen: Mein Körper fühlte sich gestresst an, wenn ich stark schwitzte. Dann wurde mir kalt. Daraus entstand der Wunsch, Shirts aus Naturmaterialien herzustellen. Ich suchte Partner und startete im Jahr 2013 mit Scroc. Einen Push brachte mein Auftritt in der TV-Sendung 2 Minuten, 2 Millionen.