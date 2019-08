Führt Spur zu Anschlägen in Südtirol und Kärnten

Es steht aber fest, dass die unbekannten Täter Geld erbeutet haben. Die Sparkasse will die Höhe des Betrages jedoch nicht bekanntgeben. Der Coup in Nußdorf-Debant weist große Ähnlichkeiten mit zwei Fällen in Kärnten auf. Im Juni und Juli wurden in Hart und St. Jakob im Rosental zwei Geldautomaten gesprengt.