HSV-Trainer Hecking äußert sich zur Jatta-Lüge

Die neuen Erkenntnisse: Im "Transfer-Registrierungs-System" der Fifa (TMS) steht: Vor dem HSV spielte Jatta beim Erstligisten Brikama United in seiner Heimat Gambia. Dort wurde er vom 1. Februar 2014 bis 30. Juni 2016 offiziell geführt. Doch der HSV-Profi sagte 2017, dass er in Afrika nie in einem Verein gespielt hatte: „Vor wenigen Monaten habe ich noch mit meinen Freunden in Afrika gekickt. Meist barfuß und auf Beton. Wer Fußballschuhe hatte, war ein König." Ist Jatta also wirklich Jatta? Oder heißt er in Wahrheit Bakary Daffeh und ist zweieinhalb Jahre älter, wie es zwei Ex-Trainer in der „Sport Bild“ berichten.