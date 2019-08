Fast 50 Bands spielen beim Altstadtzauber auf

Schon die Eröffnung am Donnerstag hatte es in sich: Die Stadtrichter ließen extra ein 3000-Liter-Fass mit einem Traktor der „Schleppe“ anliefern. Und weil an diesem Wochenende auch 50 Jahre Flohmarkt gefeiert wird, stellten sich die Stadtrichter mit einer 7000-Euro-Spende für die Jugendnotschlafstelle ein. „Wir wollen in diesen Tagen auch an jene denken, denen es nicht so gut geht“, so Burggraf Willi Noll.