TV-Sensation: Zlatko ist zurück bei „Big Brother“

Zlatko stürmte Charts in Deutschland und Österreich

Doch mit der Karriere Zlaktos ging es zunächst steil bergauf. Direkt nach „Big Brother“ stürmte Zlatko mit seiner Single „Ich vermiss‘ Dich wie die Hölle“ die Charts in Deutschland und Österreich, wo er wochenlang die Nummer eins war. Mit „Großer Bruder“ (einem Duett mit Jürgen) setzte er schon einen Monat später noch einen drauf. Als weitere Erfolge ausblieben, wurde es aber recht schnell still um Zlatko, nur Jürgen schaffte den Durchbruch im Showgeschäft. Seinen Rückzug aus der Öffentlichkeit begründete Zlatko in der „Bild“ damit, er sei nur über den Tisch gezogen worden. Seit damals wohne er ohne Starallüren in Heppenheim im Bundesland Baden-Württemberg. „Ich arbeite in meinem alten Beruf: Autos schrauben“, sagte er.