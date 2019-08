EU-Versicherungsposse um Grenzgängerin

Aufgrund der Grenznähe hat Franziska U. jahrzehntelang in Deutschland gearbeitet. Sie war als sogenannte Grenzgängerin dort auch rund 40 Jahre lang krankenversichert. Für sie war es auch üblich, Arztbesuche in Deutschland zu erledigen. Seit März bekommt sie zusätzlich in Österreich eine kleine Pension - aufgrund der Anrechnung ihrer Kindererziehungszeiten. Damit ist sie nun vorrangig an ihrem Heimatort bei der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse (OÖGKK) versichert. „Mir wurde gleichzeitig meine deutsche Versicherungskarte entzogen und damit kann ich meine vertrauten Ärzte in Deutschland nicht mehr aufsuchen“, wandte sich die Oberösterreicherin an uns.