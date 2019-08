Hauptsitz der Zeitung „USA Today“ evakuiert

Situation in USA angespannt

Die Vereinigten Staaten stehen derzeit unter dem Eindruck von zwei Schusswaffenangriffen mit zahlreichen Opfern. Ein 21-Jähriger hatte am Samstag im texanischen El Paso an der Grenze zu Mexiko 22 Menschen erschossen. Er wurde festgenommen, die Ermittler vermuten ein rassistisches Motiv.