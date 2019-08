Landwirt ließ 15 Schafe verenden: Geldstrafe

Eigentlich war der Landwirt in früheren Zeiten sehr engagiert, was Natur- und Tierschutz betrifft. Auch war er kein Neuling in der Schafhaltung, sondern züchtete bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten. In den letzten Jahren jedoch soll die Alkoholsucht seiner Ehefrau immer extremere Formen angenommen haben, die familiären Probleme sollten sich dadurch verschärfen, erklärte er am Mittwoch vor Gericht. In zunehmendem Maße fühlte sich der 66-Jährige überfordert, fühlte sich hilflos und versank in Depressionen.