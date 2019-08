Zu schwach für Notruf: Forstarbeiter starb im Wald

Was tatsächlich Dienstagnachmittag in Inzersdorf im Kremstal passiert ist, wird man nicht mehr nachkonstruieren können. Fix ist jedoch, dass ein 47-jähriger polnischer Forstarbeiter auf tragische Weise sein Leben verlor. Der Mann war alleine in einem sehr steilen und abgelegenen Waldstück mit Holzarbeiten beschäftigt. Die Indizien am Unfallort weisen daraufhin, dass ein gefällter Baum den Polen so unglücklich getroffen hat, dass dieser keine Überlebenschance hatte.