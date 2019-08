Hirscher-Zukunft: Risiko gegen Leidenschaft!

Man erinnere sich nur an die Saison 2017/18. Als Hirscher nach Knöchelbruch erst Mitte Oktober auf seine Atomic-Latten stieg - dann den erfolgreichsten Winter seiner Fabel-Karriere hinknallte. Was macht aktuell die Entscheidung so schwierig? „Eigentlich kann ich nur verlieren, wenn ich weiterfahre“, weiß Hirscher. Geht er das „Risiko“ ein, dass er von Henrik Kristoffersen oder Alexis Pinturault nach acht Gesamt-Weltcup-Siegen entthront wird? Eigentlich kein Beinbruch.