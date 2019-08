Große Suchaktion nach vermisstem Bergsteiger

Er wollte seinen Bruder, der Koch in der Pühringerhütte ist, am Freitagabend besuchen, kam aber nie an: Seit Samstag früh suchten 30 Bergretter, vier Hundeführer, 30 Feuerwehrleute sowie die Alpinpolizei im Almtal beziehungsweise im Toten Gebirge nach einem vermissten 27-Jährigen aus Grünau im Almtal. Eine Handy-Peilung war nicht möglich, ein Unfall wurde befürchtet. Am Nachmittag gab es Entwarnung: Der Mann hatte in der Finsternis den falschen Weg für den Aufstieg gewählt und sich verlaufen. Dabei verlor er auch sein Handy. Er kehrte aber wohlbehalten ins Tal zurück.