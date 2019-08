5 Monate Haft für jungen Räuber und Erpresser (14)

Opfer erkannte Täter auf Foto

Mit einem Diebstahl, der dem Angeklagten ebenfalls zur Last gelegt wird, will dieser nichts zu tun haben. Konkret geht es um 50 Euro, die einer Pensionistin in einem Seniorenheim entwendet wurden. Das Opfer hat den Angeklagten auf einem Foto wiedererkannt, dieser will aber gar nicht in dem Heim gewesen sein.