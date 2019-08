Sechsfachmord nahe Zagreb erschüttert Kroatien

Medien sprechen von „Massaker in Zagreb“

Die kroatischen Medien schrieben von einem „Massaker in Zagreb“. „In 30 Jahren Ermittlungsarbeit an Tatorten habe ich so etwas noch nie gesehen“, wurde ein Kriminalbeamter zitiert. Das Verbrechen gilt abseits des Blutvergießens während des Bürgerkriegs als schlimmste Bluttat in der jungen Geschichte Kroatiens.