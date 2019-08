„Auf jeden Fall einer der heißesten Sommer“

Über 43 Grad wurden letzte Woche in den USA gemessen, in Frankreich waren es sogar über 46 Grad. Auf Grönland findet momentan die größte Eisschmelze in der Geschichte statt. „Was für uns im ZAMG ein Warnsignal ist, sind die Häufigkeit dieser Ereignisse. Das deutet natürlich schon daraufhin, dass das mit der globalen Klimaerwärmung in Verbindung steht“, so Christian Csekits. Laut dem Wetterexperten war der Juli im Schnitt um 1,7 Grad zu heiß, damit fällt er unter die zehn heißesten Julis seit Start der Aufzeichnungen, diese werden seit nun 253 Jahren gemacht.