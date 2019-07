Ist die Polizei schuld am Tod dieses Mannes?

Seit Polizeieinsatz verschwunden

Der 24-Jährige hatte in der Nacht auf den 22. Juni während der landesweiten „Fete de la Musique“ eine Feier für Elektrofans an der Loire in Nantes besucht. Dabei kam es zu einem Polizeieinsatz. Die Beamten wollten die Feier beenden, bei den darauffolgenden Tumulten stürzten mindestens 14 Menschen in die Loire. Einige konnten sich selbst retten, andere wurden von Feuerwehrleuten aus dem Fluss gezogen. Der 24-Jährige war seit dieser Nacht allerdings spurlos verschwunden.