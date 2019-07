Krone-Leser: „Keine Partei ist frei von Sünden“

Nach diversen Diffamierungsversuchen von allen Seiten wandte sich der ÖVP-Chef und Ex-Bundeskanzler mit einem dramatischen Aufruf an seine Fans und Follower auf Facebook. „Farbe bekennen“ sei jetzt wichtiger denn je, so Kurz. Naturgemäß sehen das die anderen Parteien, konkret die SPÖ, anders. Laut dem roten Wahlkampfmanager Christian Deutsch gehe es dem Mitbewerber lediglich darum, sich selbst in die Opferrolle zu bringen.