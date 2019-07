Neuer Trailer macht Lust auf die Airpower 19

Nach drei Jahren Pause findet am 6. und 7. September die Airpower 2019 statt. Bei der letzten Flugschau 2016 in Zeltweg wurden rund 300.000 Zuschauer gezählt, zu den bislang bestätigten Stargästen heuer zählen die Frecce Tricolori aus Italien und die Patrouille Suisse aus der Schweiz. Bis zu 200 Luftfahrzeuge, darunter 4 Jetteams und eine Überraschung die es bisher noch nicht auf der AIRPOWER gab, werden an den zwei Tagen insgesamt erwartet.