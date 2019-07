Moskau kritisiert „Hysterie um russische Spione“

Wie berichtet, wird in Österreich und per internationalem Haftbefehl nach dem Russen Igor Egorovich Zaytsev (65) gefahndet, der zum Nachteil der Republik Österreich im Inland geheime Aktivitäten des russischen Militärgeheimdienstes betrieben haben soll. Nun hat sich in der Causa auch das Außenministerium in Moskau kritisch zu Wort gemeldet. Das österreichische Vorgehen sei ein Versuch, die „Hysterie rund um russische Spione“ wiederzubeleben.