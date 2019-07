In Säcken & vergraben: Polizei fand 35 tote Hunde

„Teilweise bereits verrottete Kadaver von Hunden und Welpen, die mit Erde bedeckt und in Plastiksäcke gepackt waren, ein Schäferhund mit eingeschlagenem Kopf, dessen Maul noch in einem Beißkorb steckt, und extremer Verwesungsgeruch“, so beschreiben Tierschützer jenen Moment, als sie vergangene Woche das Anwesen in St. Paul im Lavanttal betraten und danach sofort Alarm schlugen.