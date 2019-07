Strache schickt sommerliche Urlaubsgrüße aus Ibiza

Während sich die Österreicher am Wochenende über das „Schredder-Gate“ der ÖVP wundern durften - die Causa um eine Datenträgervernichtung geriet in Verbindung mit der Ibiza-Affäre ins Visier der Ermittler - haben Ex-FPÖ-Chef Heinz Christian Strache und Gattin Philippa am Sonntagabend Urlaubsgrüße aus Ibiza geschickt. Strache, der wegen dem Ibiza-Video (siehe Video oben) als Vizekanzler und Parteichef der Freiheitlichen zurückgetreten war, macht auch in diesem Sommer wieder Urlaub auf der beliebten Mittelmeer-Ferieninsel.