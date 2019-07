Gleich zwei WEGA-Einsätze an nur einem Vormittag

Beinahe zeitgleich hat die Sondereinheit WEGA am Samstag zu Einsätzen in Wien ausrücken müssen: Während schwer bewaffnete Spezialkräfte eine Wohnung in Brigittenau stürmten, wurde ihre Kollegen in die Ottakringer Straße in Hernals gerufen. In einer Wohnung war ein Streit zwischen mehreren Männern ausgebrochen - Schüsse fielen!