„Ohne Grüne im Parlament ist viel weitergegangen“

Köstinger sieht Wasserstoff als Zukunft

Apropos Import: Die Ratifizierung des südamerikanischen Handelsabkommen Mercosur winkt vonseiten der ÖVP ein Nein entgegen: „Es muss ganz klare rote Linien vor allem für den Agrarbereich geben.“ Was Energie betrifft, will ÖVP-Chef Sebastian Kurz 500 Millionen Euro in Wasserstoff investiert haben. „Wir setzen auf erneubaren Wasserstoff, weil Österreich damit die Chance hat, an die Weltspitze und vor allem an die Spitze von Europa zu kommen.“