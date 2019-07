Kärntner ermordete Ex-Freundin: Lebenslange Haft!

„Er ist zur Mama hin und hat sie erstochen“

„Ich erinnere mich an nichts“, beteuert er. „Da waren ein Messer und zwei, drei Tropfen Blut - da bin ich losgerannt.“ 25 Messerstiche hatte der Gerichtsmediziner gezählt. Und das geschockte Kind hatte es so geschildert: „Er ist zur Mama hin und hat sie erstochen. Sie lag nur mehr so da.“ Jede Hilfe kam für die 36-Jährige letztlich zu spät, ihre Söhne sind zu Halbwaisen geworden.