Harry Potter will nicht neuer James Bond werden

Er sagte: „Rex Dasher ist eine Playmobil-Version von James Bond. Da gibt es eine lächerliche Sache, die angemessen lächerlich für deine Zuhörer klingen wird, weil sie wissen, dass es lächerlich wäre, dass ich James Bond im echten Leben spiele. Aber weil ich einen englischen Akzent habe, gehe ich nach Amerika - und viele Leute denken und sagen so was wie ,Du solltest James Bond sein‘. Und ich sage ,Nein, da liegst du falsch‘. Also war die Chance, den Playmobil-James Bond zu spielen, eher so ,Das ist eher mein Tempo‘.“