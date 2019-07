Wieder Aufregung um teure Eurofighter-Ersatzteile

Italiens Luftwaffe zahlte rund die Hälfte

Laut dem Bericht soll Italiens Luftwaffe für besagten Flush Latch im Jahr 2016 rund 6000 Euro gezahlt haben, während Österreich im selben Jahr rund 10.600 Euro - also ein Plus von 76,7 Prozent - verrechnet wurden. Im Vorjahr forderte die Eurofighter GmbH sogar 13.500 Euro plus Umsatzsteuer, also rund 16.200 Euro.