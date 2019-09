Diese Weinsorte ist die gesündeste von allen

Ein Glaserl in Ehren...soll ja bekanntlich gesund sein und sogar vor Krebs schützen. Erstmals konnten Molekularbiologen aus der englischen Stadt Leeds den Wirkmechanismus der gesundheitlichen Auswirkungen von Rotwein auf die Gesundheit nachweisen. Das Geheimnis liegt in der Schale der Trauben: Diese enthalten Polyphenole, also sekundäre Pflanzenstoffe, die einer Verengung der Blutgefäße entgegenwirken. Polyphenole gelten außerdem als natürliche Antioxidantien und wirken so der Bildung freier Radikale im Körper entgegen.