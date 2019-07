Schuldenberg - oder alles korrekt am Attersee?

800.000 Euro! So hoch soll, Gerüchten zu Folge, der erst im Mai fusionierte Tourismusverband Attersee-Attergau verschuldet sein. Diese Zahlen will Landestourismusdirektor Andreas Winkelhofer allerdings nicht bestätigen. Eine Wirtschaftsprüfung soll schon bald mehr Licht in die dubiose Causa bringen.