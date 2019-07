Algerien-Fan rast mit Auto in Familie - Frau tot

Algeriens Viertelfinalsieg im Afrika-Cup hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in mehreren französischen Städten zu Ausschreitungen geführt. In Montpellier verlor ein algerischer Fußballfan die Kontrolle über sein Auto und überfuhr eine Familie. Eine 42-jährige Frau sei bei dem Unfall ums Leben gekommen, zwei Kinder seien verletzt worden, berichtete der TV-Sender Franceinfo.