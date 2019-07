EM-Fünfter Mahringer will auch bei WM anschreiben

Im Hinblick auf Tokio und die Zeit danach wird Mahringer seinen Trainingsstützpunkt ab nächster Saison aller Voraussicht nach vom Leistungszentrum Linz in die Südstadt und nach Budapest verlegen, erläuterte Haderer. In Ungarn gebe es in allen Waffengattungen hochklassige Sparringpartner. In der Südstadt sei ein Degen-Schwerpunkt gerade erst im Aufbau befindlich, so Haderer.