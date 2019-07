Van der Bellen würde Kickl nicht angeloben

Klare Worte hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Zuge seiner Bilanz über die turbulenten Ereignisse der letzen Monate (siehe auch Video oben) am Dienstagabend in der „ZiB 2“ gefunden, wo ihm die Frage gestellt wurde, ob er den nach der Ibiza-Affäre entlassenen Herbert Kickl (FPÖ) erneut als Innenminister angeloben würde. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Kickl tatsächlich wieder vorgeschlagen würde, „würde es an mir scheitern“, sagte Van der Bellen.