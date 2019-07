U-Bahn-Nutzerin rettet ausgesetzten Hund „Foxi“

„Er sprang mir in die Arme“

Denn ihr neuer Partner auf vier Pfoten stand in der U-Bahn auf völlig verlorenem Posten. Zuvor war er laut einem Zeugen von seiner Besitzerin wie ein kaputtes Spielzeug, das man nicht mehr will, abgelegt worden – oder war der Hund für den Weg in den Urlaub ein Hindernis? „Ein Schüler wollte ihn einfangen, doch der Hund ließ sich nicht berühren, aber als er mich sah, da sprang er in meine Arme“, erzählt das Neo-Frauerl.