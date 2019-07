„SPÖ/FPÖ schrieben Gesetz so, wie sie es brauchen“

„Die haben das halt so gemacht, dass es sie am wenigsten trifft“

Von außen entstehe der Eindruck, dass sich zwei Parteien das Gesetz so hingeschrieben hätten, wie sie das brauchen können, meint Breitschopf - denn eine Einschränkung bei Großspenden trifft die ÖVP und die NEOS härter als die SPÖ und die FPÖ. Dass die neue Regelung lange so stehen bleibt, glaubt die Expertin nicht. „Ich nehme an, dass es Nachbesserungen bereits im Herbst geben wird.“