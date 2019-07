„Don‘t even think“: Battle-Royale-Titel vor Start

Neue Konkurrenz für „Fortnite“, „PUBG“ & Co.: Mit „Don‘t even think“ veröffentlichen Entwickler Dark Horse Game Studio und Publisher Perfect World Games am 10. Juli - zunächst in den USA - einen neuen Battle-Royale-Shooter für Sonys PS4. Gamer werden in dem Free-to-Play-Titel nach Prism City geschickt, eine Forschungseinrichtung, in der zu Trainingszwecken für Soldaten aus aller Welt Kämpfe simuliert werden.