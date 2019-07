Barcelona-Boss: PSG will Neymar nicht gehen lassen

Brasiliens Fußball-Star Neymar dürfte laut Angaben von Barcelonas Club-Präsidenten Josep Maria Bartomeu eher nicht zu den Katalanen zurückkehren. „Wir wissen, dass Neymar PSG verlassen will, aber wir wissen auch, dass PSG nicht will, dass er weg geht. Deshalb gibt es keine Akte Neymar“, sagte Bartomeu am Freitag bei einem Pressetermin.