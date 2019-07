Im patriotischen Bikini am 4. Juli auf der Piste

Erstmals seit acht Jahren hatte das Skigebiet Arapahoe Basin im US-Bundesstaat Colorado wieder bis zu den Feierlichkeiten des Unabhängigkeitstages geöffnet, und so strömten am 4. Juli zahlreiche Wintersportbegeisterte auf die Skipisten, um sich zum letzten Mal diese Saison hinunterzuschwingen. Dem Anlass - und auch den Temperaturen - entsprechend hatten sich viele in Stars-and-stripes-Bikinis oder die Badehosen-Ausgaben davon geworfen.