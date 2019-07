Das war das grandiose DJ-Opening am Salzburgring

Mit der spektakulären Opening-Show verlief der erste offizielle Festivaltag am Festivalgelände sowie auf den Camping-Plätzen für die Electric Love Fans sehr entspannt. Mit dem ausgeklügelten Verkehrskonzept konnten lange Anreisen und Staus gleich vorab vermieden werden. Sehr positiv wurde die vermehrte und steigende Nutzung der kostenlosen, öffentlichen Shuttles registriert. Auch von den Behörden wurden keine Auffälligkeiten gemeldet. Somit starten alle Musikliebhaber heute erneut in einen entspannten Tag am Salzburgring mit perfektem Festivalwetter!