Alkolenker ohne Schein verunfallte mit Schrottauto

Vor dem Eisenbahnkreuzungsbereich in Töschling leitete der Betrunkene plötzlich eine Notbremsung ein und durchbrach einen dichten Lebendzaun. Am Auto entstand Totalschaden. Der Mann wurde beim Unfall verletzt und musste in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden. Er wird der Staatsanwaltschaft und der BH angezeigt. Das Fahrzeug wurde von der Freiweilligen Feuerwehr Pörtschach geborgen.