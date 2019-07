Heftige Unwetter wüteten im Herzen unseres Landes

Blitzschlag setzte Bauernhaus in Brand

Am Salzburger Gaisberg setzte am Nachmittag ein Blitzschlag ein Bauernhaus in Brand. Die Flammen breiteten sich rasch aus, dennoch konnten die Tiere aus dem Stall im Erdgeschoß rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Der Heustock des Gebäudes und das Dach wurden durch das Feuer allerdings fast völlig zerstört und sind einsturzgefährdet. Ein Löschangriff war darum auch nur von außen möglich. Insgesamt standen rund 120 Mann der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen.