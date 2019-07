Elfenbeinküste folgt Marokko ins Achtelfinale

Mane schoss Senegal ins Achtelfinale

Liverpool-Star Sadio Mane schoss später am Abend dann den Senegal ins Achtelfinale des Afrika-Cups. Der 27-Jährige vergab beim 3:0 gegen Kenia am Montagabend in Kairo zunächst einen Elfmeter (28.), traf danach aber zum 2:0 (72.) und per Elfer zum 3:0 (78.). Ismaila Sarr (63.) hatte die Senegalesen nach einer torlosen ersten Spielhälfte zuvor in Führung gebracht. Bereits zuvor fix in der ersten K.-o.-Runde stand Algerien. Die Nordafrikaner holten mit einem 3:0 gegen Tansania den dritten Sieg im dritten Turnierauftritt und damit auch Platz eins in der Tabelle.