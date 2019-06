„Schwarze Netzwerke“: Kickl greift ÖVP massiv an

Kickl fordert Einsetzung einer Taskforce

Auch wenn für die Beschuldigen selbstverständlich die Unschuldsvermutung gelte, sieht Kickl nun Innenminister Wolfgang Peschorn in der Pflicht, sofortige Maßnahmen zu setzen: „In den Fällen der im Innenministerium tätigen Betroffenen wird hier die Ministerverantwortung direkt schlagend. Suspendierungen sind zu prüfen. Ein Weiterreichen der Frage an nachgeordnete Kommissionen halte ich für undenkbar. Denn diese Anklagen sind ein schwerer Schlag für das Innenministerium, dessen Ziel es ja eigentlich ist, Gauner dingfest zu machen.“ Kickl forderte volle Aufklärung und schlug eine Taskforce vor, „aus Leuten, die nicht in Verdacht stehen, teil dieses Netzwerks zu sein“.