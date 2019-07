Karriereende! Ex-Teamstürmer Marc Janko hört auf

EM 2016 als Highlight

Im März hatte er noch offen gelassen, ob es für ihn im Nationalteam weitergehen könnte. „Wenn es so ist, dann war es eine superschöne Karriere. Wenn nicht, komme ich gern wieder“, hatte Janko damals gesagt. 28 Tore erzielte der 1,96 Meter große Stürmer im Trikot der Nationalelf, Highlight war die Teilnahme an der Europameisterschaft 2016 in Frankreich. Janko kam dabei in zwei von drei Gruppenspielen zum Einsatz.