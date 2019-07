Fionas Sohn Arturo: Traumhochzeit im Belvedere

Wenn Fiona Pacifico Griffini-Grassers Sohn vor den Altar tritt, dann ist es klar, dass sich der gesamte Swarovski-Clan versammelt. Das passierte am Samstag in Wien. Schon am Vorabend wurde bei einer Pre-Party im Palais Rasumofsky ausgelassen gefeiert, bevor es am nächsten Tag dann ernst wurde.