„Krone“ bei MMA-Star: Besessen wie Hirscher

Der Wiener Aleksandar Rakic kämpft dabei in der Champions League, der UFC. Seit seinem K.-o-Sieg jüngst in Stockholm im Globe vor 15.000 Zuschauern gegen Jimi Manuwa ist der 27-Jährige Weltranglisten-Zehnter im Halbschwergewicht. Die „Krone“ besuchte ihn bei einem Training im „MALU Sportsclub“ in Wien.