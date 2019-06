Thiem-Gegner Querrey verliert Eastbourne-Finale

Der US-Amerikaner Sam Querrey hat am Samstag in Eastbourne seinen elften Titel auf der ATP-Tennistour verpasst. Der 31-Jährige verlor das Finale des 250er-Events gegen seinen Landsmann Taylor Fritz in einer Stunde mit 3:6, 4:6. Querrey kommt damit ohne finales Erfolgserlebnis zum Grand-Slam-Turnier von Wimbledon, in dem er am Dienstag in Runde eins auf Österreichs Topspieler Dominic Thiem trifft.