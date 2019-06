Steuerreform: ÖVP und FPÖ haben Teile fixiert

Lange Liste der auf Eis gelegten Reformpunkte

Die Liste der Punkte, die nicht umgesetzt werden, weil sie erst ab dem Jahr 2021 in Kraft treten sollten, ist lang. An der Spitze steht die Senkung der Lohn- und Einkommensteuersätze. Das hätte, in zwei Schritten, der größte Brocken der Reform werden sollen. Ebenfalls in die Kategorie „Leider nein“ fallen die Senkung der Körperschaftssteuer, die Abschaffung der Schaumweinsteuer und ein höherer Gewinnfreibetrag.