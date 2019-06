Jetzt purzeln im ganzen Land die Hitzerekorde

Rekord an Tropennächten in Wiener Innenstadt eingestellt

Auch die Nacht auf Donnerstag ist in vielen Regionen ungewöhnlich warm gewesen. An 78 Wetterstationen und somit in sieben Bundesländern wurde eine Tropennacht registriert. Nur in Kärnten und in Tirol wurde eine solche knapp verfehlt. Eine Nacht gilt als tropisch, wenn die Tiefsttemperatur nicht unter 20 Grad fällt. In Wien-Innere Stadt war es am wärmsten, hier wurden 25,9 Grad gemessen. Vergleichsweise kühl blieb es in Villach, wo 19,5 Grad registriert wurden und in Rinn in Tirol mit 19,3 Grad. An der Messstation Wien-Innere Stadt wurde mit bisher zwölf Tropennächten der Rekord für Juni aus dem Jahr 2003 mittlerweile erreicht.