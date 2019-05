Warnung vor extremem Hitze-Sommer in Europa

Extrem-Hitze in Israel und auf Zypern

Ein möglicher Vorbote eines erneuten Hitzesommers ist aktuell rund ums Mittelmeer zu beobachten. Insbesondere in Israel und auf Zypern macht eine extreme Hitzewelle den Menschen zu schaffen. Die Thermometer zeigten am Donnerstag in der Inselhauptstadt Nikosia Temperaturen um die 40 Grad an. Dies sei ungewöhnlich für die Jahreszeit, sagten Meteorologen im Staatsfernsehen (RIK).