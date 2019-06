Sahin-Radlinger wechselt zu Barnsley in England!

Torhüter Samuel Sahin-Radlinger setzt seine Karriere beim FC Barnsley in der zweiten englischen Liga fort! Wie der Klub aus South Yorkshire am Mittwoch bekannt gab, unterschrieb der 26-Jährige einen Einjahresvertrag. Sahin-Radlinger war seit 2011 bei Hannover 96 unter Vertrag, wobei der deutsche Klub den Oberösterreicher an Rapid, Nürnberg oder Brann Bergen verlieh.